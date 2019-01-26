Denizli'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde fırtına ve tipi nedeniyle yollar kapandı.

Kayak yapmak için Bozdağ'a çıkan yaklaşık 200 kişi, merkezde mahsur kaldı.

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra indiği kayak merkezine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet ve belediye ekipleri sevk edildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan yaptığı açıklamada can ve mal kaybının olmadığını, yollar açılınca vatandaşların tahliye edileceğini belirtti.

Kurtarma çalışmalarına ara verildi

Bu arada kayak merkezindeki tipi ve olumsuz hava şartları nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Bölgeye gelen AFAD, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri oluşturulan güvenli bölgede bekliyor. Jandarma ekipleri ise Nikfer Mahallesi'nde kayak merkezine giden yola araçların geçişine izin vermiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezinde personelle yaklaşık 70 kişinin bulunduğunu söyledi.

Ekiplerin kapanan yolu açmak için başlattıkları çalışmalara olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerine kadar ara verdiklerini belirten Başlı, şunları kaydetti:

"Şu anda yukarıda yoğun bir şekilde tipi var. Tipiden dolayı çalışmalara ara verdik. Yukarıda mahsur kalan vatandaşlarımızın yemek ve barınma açısından sıkıntıları yok. Güvenli bölgedeler ve yanlarında sağlık ekipleri var. Şu anda ekipler çalışmalara sabah saatlerinde başlamak üzere ara verdi. Vatandaşlarımızı en kısa sürede kurtaracağız inşallah. Yolda kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşmış durumda."

Kaynak: TRT Haber, AA