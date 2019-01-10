Aşırı kar yağışı ve buzlanma yaşanan gündüz saatlerinde D-100 kara yolunda iki tırın kaza yapması dolayısıyla trafik kontrollü sağlandı.

Akşam saatlerinde eksi derecelere düşen hava sıcaklığı buzlanmaya neden oldu. Bu sırada yolda kalan tırlar bir benzin istasyonunda bekletildi.

Kaymakamlıktan yolda mahsur kalanlara kumanya

Erbaa Kaymakamlığı, yolda mahsur kalan sürücülere kumanya ve su dağıttı.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde olduğu gibi Erbaa'da da yoğun kar yağışı yaşandı. Kar yağışı nedeniyle gündüz bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak havanın kararmasıyla D-100 kara yolu üzerinde ve Erbaa, Niksar ilçeleri arasında 2 tırın makaslamasından dolayı yol trafiğe kapandı. Araçları parka çektik. Geçişlerine izin vermedik." dedi.

Karanlıkdere mevkisinde aşırı buzlanma meydana geldiğini anlatan Karacan, şunları söyledi:

"Kara yolları ekibi tuzlama çalışmaları yaptı. Bu çalışma neticesinde bu saate kadar arkadaşlarımızı burada beklettik. Şimdi yavaş yavaş trafik akışını kontrollü veriyoruz. Niksar, Erzurum, Erzincan istikametine doğru trafiği veriyoruz. Şoför arkadaşlarımız buradaydı. Bizler de ihtiyaçlarını gidermek için kumanya ve su verdik."

Kaynak: AA