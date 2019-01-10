Samsun'un İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Arkadan gelen otomobil ise motosiklete çarpmamak için fren yaptı. Ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi.

Toplam 14 aracın karıştığı kazada biri hamile 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA