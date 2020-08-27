Kahramanmaraş'ta koronavirüsle mücadelede kullanılan maskeler vatandaşlar tarafından gelişigüzel şekilde cadde ve sokaklara bırakılıyor. Sokağa atılan maskeler ise vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşı’da Yolda sakince yürüyen yaşlı bir adam yere atılan maskeyi görüp eğildi.

Daha önce kimin taktığını bilmediği maskeyi yerden alıp elinde düzeltti. Ardından hiç çekinmeden yüzüne taktı ve bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

'Cezadan kurtulmak için taktı' iddiası

Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçtiği bugünlerde yaşlı adamın bu umursamaz davranışı büyük tepki çekti.

Yaşlı adamın bulduğu maskeyi para cezasından kurtulmak için taktığı iddia edildi.