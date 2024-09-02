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Türkiye
TRT Haber 02.09.2024 13:18

Yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Bartın'dan Trabzon'a seyahat eden yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada 2 şoför hayatını kaybetti, 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü
[Fotograf: TRT Haber]

Bartın’dan hareket eden yolcu otobüsü, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinin Kayadibi mevkiinde karşı yönden gelen tomruk yüklü kamyona çarptı.

Kazada ilk belirlemelere 2 şoför hayatını kaybetti, 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.

Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada kamyondaki tomruklar da yola saçıldı.

Yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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