Haber Giriş: Kaynak: AA
Yola fırlayan kedi kazaya neden oldu
İzmit'te, kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü bir iş yerine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde ilerleyen otomobilin kadın sürücüsü M.K, yola fırlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil cadde kenarındaki bir iş yerine çarparak durdu. Kazada, otomobilde ve iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobilin hızla iş yerine çarparak durması, kedinin son anda kurtularak çevreden uzaklaşması ve vatandaşların olay yerine gelerek kadın sürücüye araçtan inmesi için yardım etmesi yer alıyor.
Etiketler: trafik Kazası güvenlik kamerasıSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 22:34
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