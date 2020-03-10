İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah ve Mehmet Karakaş, tutuksuz yargılanan Hüseyin K. ve taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi katıldı. Sanık Sadiye B. ile Ünal Karakaş duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatları tüm sanıkların indirim almadan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise olayın tasarlama ve töre cinayeti olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Mehmet Karakaş olayla alakası olmadığını savunarak, "Haberim olsaydı Abdullah'ın gelmesini engellerdim. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki olayla alakam yok." dedi.

Tutuklu sanık Abdullah Karakaş da özür dileyerek, "Rahmetlinin çocuklarını düşünerek geldim. Pişmanım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından firari sanık Sadiye B'nin dosyasının ayrılmasına, tutuklu sanık Abdullah Karakaş'ın Safiye Karakaş'ı "tasarlayarak ve töre saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl hapis cezası ve 2 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanık Hüseyin K'nin beraatini, Mehmet Karakaş'ın "tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme suçuna azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını, sanık Ünal Karakaş'ın "tasarlayarak ve töre saikiyle adam öldürme suçuna yardım etme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, suça yardım sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle cezanın 18 yıla düşürülmesini kararlaştırdı.

Olay

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 10 Mayıs 2017'de meydana gelen olayda, Abdullah Karakaş, yaşadığı tartışmanın ardından amcasının eşi Safiye Karakaş'ı (28) silahla öldürmüştü.

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Abdullah Karakaş'ın "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma", Mehmet ve Hüseyin K'nin "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna azmettirme", Ünal K. ve Sadiye B'nin ise "tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme suçuna yardım etme" suçlamalarıyla cezalandırılmasını istemişti.