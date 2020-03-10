Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da işçileri taşıyan minibüs devrildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Alınan ilk bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 18:52
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