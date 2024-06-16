Yol yardım aracı beklerken otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Can Kurt idaresindeki otomobil, Ordu-Samsun kara yolu Dikbıyık mevkiinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olan Atilla Atasoy yönetimindeki otomobil ile Fatih Çolak'ın kullandığı yol yardım aracına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Can Kurt ile yanında bulunan Aysel Kurt, Taha Baran Kurt, Elif Buse Kurt ve diğer sürücü Atilla Atasoy yaralandı.

Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Atasoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.