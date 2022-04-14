Ümraniye'de kâğıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı.

O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti. Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kâğıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı.

O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.