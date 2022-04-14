Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcıya yardım eli
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Ümraniye'de kâğıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı.
O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti. Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kâğıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı.
O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: İstanbul
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