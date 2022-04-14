Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaldıran Ovası göle döndü: Tarım arazileri su altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak ve kar erimesi nedeniyle Çaldıran Ovası göle döndü. Bazı mahallelerde de tarım arazileri ve evlerin bodrum katları su altında kaldı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde karların erimesi ve sağanak nedeniyle Çaldıran Ovası göle döndü.
İlçeye bağlı Yassıtepe, Han, Bezirhane, Aşağı Kuyucak, Kalkandelen ve Sellik mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı.
Bendimahi Çayı yakınındaki Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde ise taşkın nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Sağanak Van
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