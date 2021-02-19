Yoğun kar yağışı bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas

Sivas'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle 109 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Kentte bazı evlerin yağmur suyu giderleri dondu, balkonların demir korkulukları ve çatılarda buz sarkıtları oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 36, Başkale'de 13, Çatak'ta 2, Çaldıran’da 15, Gevaş’ta 12, Gürpınar 16 ve Muradiye ilçesinde ise 13 olmak üzere toplam 107 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

4 ilde 471 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da kar yağışının ardından kapanan 195 mahalle yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 79, Ağrı'da 174, Kars'ta 13 ve Iğdır'da 10 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu illerde yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

3 ilde 207 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kent genelinde 44 köy yolu kapandı. Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Karla mücadele ekipleri, tipi ve fırtınadan dolayı kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı merkeze bağlı Bostankent köy yolunda çalışma yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de 48, Bitlis'te 115 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis’te 115 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’te iki gündür etkili olan yağışla kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreyi buldu.

[Fotoğraf: İHA]

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 115 köy yolunun ulaşıma kapandığını, çalışmaların 9 şantiyede 75 kişilik personelle 52 iş makinesiyle sürdürüldüğünü, önem sırasına göre de kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının cumartesi günü de etkili olacağını aktardı.

Zonguldak

Zonguldak'ta da yoğun kar nedeniyle, kent merkezinde 4, Devrek'te 33, Alaplı'da 4, Kozlu'da 6, Çaycuma'da 4 ve Kilimli'de 1 olmak üzere 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Karabük

Karabük'te kar aralıklarla etkisini gösteriyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ve 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda sürücüler kar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Trafik ve Karayolları ekipleri, olası olumsuzluklara karşı Ahmetusta Geçidi ve D-100 kara yolundaki önlemleri artırdı.

Kar nedeniyle merkezde 4, Eflani'de 35, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 9, Yenice'de 22 ve Safranbolu'da 10 olmak üzere 97 köyün yolunun ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Siirt

Siirt ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Pervari'de 20, Baykan'da 8, Şirvan'da 7 ve Eruh'ta 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 18 Şubat'ta başlayan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 88 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Batman

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Kozluk ve Sason ilçesine bağlı 28 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Şırnak

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı 5, Uludere ilçesinin 1 köy yolunu açma çalışması sürüyor.

Rize

Rize'de aralıklı olarak devam eden yağış nedeniyle Ardeşen, Pazar ve Güneysu'da birer, Çamlıhemşin'de 12, Çayeli ve İkizdere'de ise 7'şer olmak üzere 29 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, 29 köyde ulaşımın yeniden sağlanması için 73 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ardanuç ve Şavşat'ta 9'ar, Hopa'da 5, Yusufeli'nde de 4 köy olmak üzere 27 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler 12 personel ve 12 iş makinesi ile kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

5 ilde 406 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Samsun'un yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar ve tipi yüzünden Tekkeköy'de 1, Yakakent'te 3, Alaçam'da 11, Ayvacık'ta 2 olmak üzere toplam 17 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Belediye ekipleri, 178 araç ve 308 personelle yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'da 227, Sinop'ta 82, Amasya'da 62, Çorum'da ise 18 köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.