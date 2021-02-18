Kar yolları kesti, trafik aksadı, köylerle ulaşım durdu. Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta 375 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kapanan 375 köy yolu için ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Bingöl'de 262 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de dün geceden itibaren etkisini artıran kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 262 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle Bingöl-Sancak kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışması devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

4 ilde 761 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış dolayısıyla 272 mahalleye ulaşılamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesinden geçen alternatif yoldan sağlanıyor.

Bitlis

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 188 köy yolunun kapandığını söyledi.

Özel İdare ve Belediye karla mücadele ekipleri, köy yolları ile cadde ve sokaklardaki karları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Hakkari

Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 40 köy ve 87 mezra yolunun açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de beyaza bürünen şehir merkezindeki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yürüttü.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta kar nedeniyle 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmaya başladığını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için bir ekibin bekletildiğini aktardı.

Yağışın ardından beyaza bürünen kentte belediye ekipleri kaldırım ve caddelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

6 ilde 1259 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 737 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, kent genelinde ve kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Erzincan

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 226 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl merkezinde 20, ilçelerden Çayırlı'da 15, İliç'de 28, Kemah'da 27, Kemaliye'de 10, Otlukbeli'de 6, Refahiye'de 60, Tercan'da 50 ve Üzümlü'de 10 olmak 226 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 9 greyder, 5 bıçaklı kamyon ve 5 kepçe ile kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.

Tunceli

Tunceli'de kar yağışı ve tipiden, 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçelerden Mazgirt'te 13, Nazımiye'de 5, Pertek'te 5, Pülümür'de ise 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Ağrı

Ağrı'da, 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 174 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, yolları açmak için 91 personel, 78 iş makinesi ve 8 mobil ekiple çalışma başlattı.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları yüzünden 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 16, Digor'da 11, Kağızman'da 11, Sarıkamış'ta 8, Selim'de 7 ve Susuz'da 14 köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars-Digor kara yolunda yoğun tipi dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda çalışma başlattı.

Iğdır'da da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ekiplerin yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Elazığ ve Şırnak'ta 103 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ merkez ve ilçelerinde dünden bu yana süren kar ile tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Karakoçan'da 20, Kovancılar'da 12, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Maden, Palu ve Sivrice'de 10'ar, Keban'da da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Beşağaç ve Yeşilöz köylerinin yolu da kar yağışı sonucu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman

Kentte dün geceden bu yana kar etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Kahta, Sincik ve Gerger ilçelerine bağlı 9 köy ile 18 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Bu arada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kahta-Siverek kara yolu ulaşıma kapandı. Erikdere köyü yol ayrımı civarındaki kar ve buzlanma nedeniyle her iki istikamet de ulaşıma kapatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Buzlanma nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

5 ilde 423 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Samsun'da kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 32 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ekipler, kapalı olan 234 köy yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Sinop İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle 121 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre Çorum'da kapalı 10 köy yolunu açmak için çalışmalar devam ediyor.

Son 24 saatte ise 25 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 kepçe ile yürütülen çalışmalarda 129 köy yolu ulaşıma açıldı.

Amasya'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.