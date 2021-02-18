Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da zincirleme trafik kazası
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde buzlanan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç çarpıştı.
Bafra ilçesindeki Tosköy üst yolunun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkan 6 araç, birbiriyle çarpıştı. Yolun bir süre trafiğine kapatılması nedeniyle ulaşım, tali yoldan verildi.
Polis ekipleri, kazaya yakın bölgelerde tedbir alarak sürücülere yavaş gitmeleri uyarısında bulundu.
Yaralanan bulunmayan kazada araçlarda hasar meydana geldi.
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