Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.
6 kişi tutuklandı
Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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