Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçedeki bir eve operasyon yapan ekipler, 17 kilogram sentetik uyuşturucu, 31 kilogram toz esrar ve 21 kilogram reçine esrar ele geçirdi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.