Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçedeki bir eve operasyon yapan ekipler, 17 kilogram sentetik uyuşturucu, 31 kilogram toz esrar ve 21 kilogram reçine esrar ele geçirdi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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