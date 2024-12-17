Yoğun kar 68 yolu ulaşıma kapattı

Van'da kar ve tipi nedeniyle il genelinde 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam yoğun kar ve tipinin etkili olması sebebiyle geçici olarak kapatılan Van-Bahçesaray kara yolu ise ulaşıma açıldı.

Artvin

Kar nedeniyle il merkezinde 2, Ardanuç'ta 19, Yusufeli'nde 13, Şavşat'ta 7 ve Borçka ilçesinde 6 olmak üzere 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 32 ekibi, iş makineleri yardımıyla yolların açılması amacıyla karla mücadele gerçekleştiriyor.

Şehir merkezinde de belediye ekipleri aralıklara devam eden yağış nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yağışa bağlı olarak Şavşat-Ardahan ve Borçka-Hopa kara yolunda trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri ise sorumluluk sahasındaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik hatlarında oluşan arızaların giderilmesi için de ilgili kurumların ekiplerince çalışma gerçekleştiriliyor.