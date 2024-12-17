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Türkiye
AA 17.12.2024 09:53

Ankara'da yakalama kararı çıkarılan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli yakalandı.

Ankara'da yakalama kararı çıkarılan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında 12 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Ekiplerce adresleri tespit edilen şüphelilerden 10'u yapılan operasyonda yakalandı.

Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "gizli hizmetler" yapılanmasına ilişkin, iltisaklı ve irtibatlı oldukları anlaşılan daha önce ilişiği kesilmiş askeri personelle 4'ü gizli sorumlu toplam 17 şüphelinin gözaltına alınması için karar çıkarıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin cumhuriyet başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerine devam ediliyor.

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