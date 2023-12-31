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Türkiye
DHA 31.12.2023 17:28

Yılın son günü depremde kaybettikleri için dua ettiler

Kahramanmaraş'taki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelenler, yılın son günü 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakınları için gözyaşı döküp, dua okudu.

Yılın son günü depremde kaybettikleri için dua ettiler
[Fotograf: DHA]

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı.

6 Şubat'taki depremlerde yakınlarını kaybedenler, 2024'e buruk girecek. Depremde sevdiklerini kaybedenler, yılın son günü mezarlıklara koştu. Kahramanmaraş'taki Kapıçam Şehir Mezarlığı'na gelenler, duygusal anlar yaşayıp, gözyaşı döktü.

Yılın son günü depremde kaybettikleri için dua ettiler

"Depremden sonra farklı bir dünyamız oldu"

Ayşe Bayrak, "Depremde annemi ve oğlumu kaybettim. Çarşı merkezde oturuyordum, ben de omurilik felci kaldım. İki evladım çok şükür kurtuldu. Bizim için hayat depremden önce farklıydı. Depremden sonra farklı bir dünyamız oldu. Rabbi'm hepimize sabır versin, kalanlara sabır versin. Gidenler şehitlik mertebesine ulaşsın, Rabbi'm bize de nasip etsin inşallah. 2024'te aslında benim için hiçbir şey değişmeyecek ama inşallah insanlar için hayırlı olur, güzel olur, sağlıklı olur" diye konuştu.

Yılın son günü depremde kaybettikleri için dua ettiler

"Çok yanıyorum, çok ağlıyorum, çok sızlıyorum"

Depremde kaybettiği kızı Nermin, damadı Bilal, torunları Nursima ve Oğuzhan Çanak'ın mezarı başında dua eden Emine El ise "Bugün yılın son günü ve yılbaşı. Yılbaşını evde dua ederek geçireceğim ama kuzularımızı da anıyoruz. Çok yanıyorum, çok ağlıyorum, çok sızlıyorum. Rabbi'mden de korkuyorum ama isyan etmiyorum. Rabbi'm inşallah günahlarımı affetsin, yavrularımı da huzurlu yatırsın" dedi.

Yılın son günü depremde kaybettikleri için dua ettiler

Torununun mezarını ziyaret eden Hasan Cırrık ise hemen hemen her hafta mezarlığa geldiğini söyledi.

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