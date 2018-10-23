Yılın ilk 8 ayında turistler en fazla Antalya'da geceledi

Türkiye'deki otel ve konaklama tesislerinde yılın 8 ayındaki geceleme sayısı 98 milyon 366 bin 410 olarak kayıtlara geçti.

Bu gecelemelerin 63 milyon 352 bin 254'ünü yabancılar, 35 milyon 14 bin 156'sını ise yerli misafirler yaptı.

Yabancıların yaptığı geceleme, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,27 arttı. 2017 yılının ocak-ağustos döneminde 46 milyon 150 bin 677 geceleme yapılmıştı.

En fazla geceleme Antalya'da

İl bazında incelendiğinde en fazla geceleme, Antalya ve İstanbul'da yapıldı. Ocak-ağustos döneminde 98,3 milyonluk gecelemenin yüzde 50,40'ı Antalya'da, yüzde 14,6'sı da İstanbul'da gerçekleşti.

Yılın 8 ayında Antalya'da 41 milyon 667 bin 233'ü yabancılar, 7 milyon 912 bin 730'u da yerli misafirler tarafından olmak üzere toplam 49 milyon 579 bin 963 geceleme yapıldı.

İstanbul'da yapılan geceleme sayısı ise 10 milyon 76 bin 316'sı yabancılara, 4 milyon 282 bin 297'si de yerli misafirlere ait toplam 14 milyon 358 bin 613 olarak kayıtlara geçti.

Muğla, Aydın, İzmir, Trabzon, Mersin, Nevşehir, Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale de 500 binin üzerinde gecelemenin yapıldığı iller olarak sıralandı.

En uzun süre Letonyalılar kalıyor

Söz konusu dönemde, yabancıların ortalama kalış süresi 3,82, yurt içinden gelenlerin ortalama kalış süresi 1,98 gün olarak tespit edildi.

Geceleme yapan misafirlerin geldiği ülkeler incelendiğinde en uzun kalanlar Letonya ve Litvanya'dan gelen misafirler oldu. Ocak-ağustos döneminde Letonya'dan gelen misafirlerin ortalama kalış süresi 5,06, Litvanya'dan gelen misafirlerin de 5,02 gece oldu.

Bu ülkeyi ortalama 4,91 gece kalış ile Almanya ve Lüksemburg, 4,78 ile Belçika, 4,77 ile Estonya, 4,76 ile Hollanda ve Rusya, 4,72 ile Slovakya, 4,54 ile Ukrayna, 4,49 ile İngiltere, 4,40 ile Kazakistan, 4,36 ile Polonya, 4,33 ile Çekya, 4,30 ile İsviçre, 4,19 ile Belarus, 4,16 ile Sırbistan, 4,11 ile Norveç, 4,07 ile Avusturya, 4,05 ile Macaristan takip etti.

Bu arada, yılın 8 ayında idarelerce belgelendirilen konaklama tesislerinde de 11 milyon 499 bin 667'si yabancılara, 20 milyon 496 bin 502'si de yerli misafirlere ait olmak üzere toplam 31 milyon 996 bin 169 geceleme yapıldı.

Kaynak: AA