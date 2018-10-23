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Jandarmanın verdiği eğitimle hırsızları yakaladılar

Kayseri Yahyalı'da kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar, küçükbaş hayvan çalan 2 hırsızı jandarmadan aldıkları eğitimi uygulayarak yakaladı.

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Jandarmanın verdiği eğitimle hırsızları yakaladılar

Büyükçakır Mahallesi sakinleri, Kaletaş mevkisinde bir aracın hayvan hırsızlığına karışmış olabileceği şüphesiyle jandarmayı aradı.

Jandarma ekipleri, belirtilen yere uzak mesafede bulunduklarını söyleyerek, kendileri bölgeye ulaşıncaya kadar daha önce "Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri" kapsamında bu tür olaylara karşı bilgilendirdikleri vatandaşlardan şüpheli aracı takip etmelerini istedi.

Vatandaşlar, bir süre takip ettikleri aracı durdurarak şüpheliler H.T. ve F.D.'yi yakaladı.

Olay yerine giden ve şüphelileri teslim alan jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları aramada ayakları bağlanmış 3 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti, şüphelilerle iş birliği yaptıkları öne sürülen M.T. ve F.Y.'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: hayvan hırsızları, jandarma
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