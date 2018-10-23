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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

13 ilde Konya merkezli FETÖ'nün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin "örgüt sorumluları" olduğu iddiasıyla 50 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personelin "örgüt sorumluları" olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya, Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

22'si gözaltına alınan şüphelilerin yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 28 şüphelinini yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, Konya, fetö, askeri örgüt sorumlusu
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