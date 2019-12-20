Dünyada kullanılan bomba kazanları artık Türkiye'de de üretiliyor. İnsanların yoğun olarak bulunduğu bölgedeki patlayıcıları, güvenli alana taşımak için kullanılan kazanların testleri başarı ile tamamlandı.

Bir Türk robotik firması tarafından üretilen bomba imha kazanları, 4 kilogram TNT infilakına dayanıklı.

Gelişmiş ülkelerde kullanılan bomba kazanları artık ülkemizde de üretiliyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen bomba kazanının testi nefes kesti.

Firma sahibi Ferhat Uğur, "Bu cihat genelde NATO standartlarında üretilen bir cihaz geleneksel dünyada bomba imha çözümlerinde kullanılıyor. Türkiye daha önce yurt dışından temin ediliyordu. Güvenlik güçlerince hazırlanmış patlayıcılarla testleri yapıldı. Tüm kalifikasyonları yapıldı. Ele geçirilen el yapımı patlayıcılar açık alanda patlatıldığında gerek şarapnel gerek basınç etkisiyle insanlara zarar vermiyor." dedi.

Bomba kazanları, insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki tehlikeyi ortadan kaldırmak için üretildi. Dünyada genellikle havalimanlarında kullanılıyor. 3 ile 4 kilo ağırlığındaki patlayıcılar için uygun.

Tamamen yerli ve milli özel kazan içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcılar kimseye zarar vermemesi için şehir dışına çıkarılıp imha ediliyor.

Testlerden başarıyla geçen bomba imha kazanı yurt dışına da ihraç ediliyor. Son olarak Bangladeş ordusunun envanterine girdi.

Haber: Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen