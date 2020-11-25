Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da Taksim metro istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler aksadı.
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından Yenikapı-Hacıosman hattındaki seferlerde aksama yaşandığını açıkladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Şişhane-Osmanbey istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 25, 2020
Sefer yapılamayan Şişhane-Osmanbey istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi yapılmaktadır. https://t.co/y3hCANDDFC
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