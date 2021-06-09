Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri normale döndü
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasındaki metro seferleri, teknik arızanın giderilmesinin ardından yeniden başladı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seferler yapılmaya başlandı.
Sabah saatlerinde teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri durdurulmuştu.
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