Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seferler yapılmaya başlandı.

Sabah saatlerinde teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı arasında metro seferleri durdurulmuştu.