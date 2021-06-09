Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde, havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın batı ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Ardahan'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 12 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 22 derece olacağı tahmin ediliyor.