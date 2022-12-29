2022 yılının son günlerinde yağış beklenmiyor. Ancak yurdun büyük bir bölümünde sisli ve puslu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

30 ve 31 Aralık tarihlerinde, yurdun doğu kesimlerinde sıcaklık yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yeni yılın ilk gününde büyükşehirlerde kar beklenmiyor

İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri parçalı bulutlu. Ankara ve İstanbul'da sisli ve puslu bir hava gözlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yeni yılın ilk gününde büyükşehirlerde kar beklenmiyor. Yurdun özellikle güney kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak

Yeni yılın ilk gününde yurdun iç kesimleri başta olmak üzere sisli ve puslu hava etkisini sürdürecek.

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden yer yer orta kuvvette esecek.

3 büyük ilde ise yılın ilk gününde hava sıcaklığında bir değişiklik görülmeyecek.

Kayak merkezlerinde de kar yağışı beklenmiyor.