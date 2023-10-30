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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber, AA 30.10.2023 09:16

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yurdun büyük bölümünde yağışsız bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bölge bölge hava durumu

Marmara
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Bursa 26°C
Parçalı bulutlu

Çanakkale 25°C
Parçalı bulutlu

İstanbul 25°C
Parçalı bulutlu

Kocaeli 25°C
Parçalı bulutlu

Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Afyonkarahisar 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Denizli 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İzmir 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Muğla 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Antalya 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Hatay 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Isparta 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Konya 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Yozgat 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Bolu 25°C
Parçalı bulutlu

Düzce 27°C
Parçalı bulutlu

Kastamonu 23°C
Parçalı bulutlu

Zonguldak 25°C
Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Amasya 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Samsun 22°C
Parçalı bulutlu

Tokat 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 23°C
Parçalı bulutlu

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Kars 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Malatya 25°C
Az bulutlu ve açık

Van 18°C
Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 28°C
Az bulutlu ve açık

Gaziantep 29°C
Az bulutlu ve açık

Siirt  26°C
Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa 31°C
Az bulutlu ve açık

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