Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yurdun büyük bölümünde yağışsız bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Bölge bölge hava durumu
Marmara
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Bursa 26°C
Parçalı bulutlu
Çanakkale 25°C
Parçalı bulutlu
İstanbul 25°C
Parçalı bulutlu
Kocaeli 25°C
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Afyonkarahisar 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Muğla 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Isparta 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Yozgat 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Bolu 25°C
Parçalı bulutlu
Düzce 27°C
Parçalı bulutlu
Kastamonu 23°C
Parçalı bulutlu
Zonguldak 25°C
Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Amasya 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun 22°C
Parçalı bulutlu
Tokat 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon 23°C
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Malatya 25°C
Az bulutlu ve açık
Van 18°C
Parçalı bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 28°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep 29°C
Az bulutlu ve açık
Siirt 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 31°C
Az bulutlu ve açık