Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yurdun büyük bölümünde yağışsız bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Bursa 26°C

Parçalı bulutlu

Çanakkale 25°C

Parçalı bulutlu

İstanbul 25°C

Parçalı bulutlu

Kocaeli 25°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Afyonkarahisar 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Muğla 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Antalya 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Hatay 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Isparta 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Yozgat 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Bolu 25°C

Parçalı bulutlu

Düzce 27°C

Parçalı bulutlu

Kastamonu 23°C

Parçalı bulutlu

Zonguldak 25°C

Parçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Amasya 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Samsun 22°C

Parçalı bulutlu

Tokat 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 23°C

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Kars 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Malatya 25°C

Az bulutlu ve açık

Van 18°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 28°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep 29°C

Az bulutlu ve açık

Siirt 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa 31°C

Az bulutlu ve açık