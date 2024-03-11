Yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara ile Ege'nin batı ve kuzey kesimleri yağışlı geçecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Trakya ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca yağış alan yerlerde toz taşınımı hadisesi görülecek. Aynı gün rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Çarşamba günü yurdun iç ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun iç ve batısında ise toz taşınımı etkili olacak.

Perşembe günü Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış görülecek. Yağışlar yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Cuma ve cumartesi ülke geneli yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmır ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü yağışlı sistem yurdun doğusuna kayacak. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülecek. Yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki bir haftalık süreçte günün en yüksek sıcaklık değeri, Ankara'da 18, İstanbul'da 16, Samsun ve Diyarbakır ve İzmir'de 20, Adana'da 25, Antalya'da 21 dereceye kadar yükselecek.