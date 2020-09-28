Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasında yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte yeniden mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 08:48
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