Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor, Marmara, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte yeniden mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.