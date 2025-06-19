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Türkiye
AA 19.06.2025 13:05

Yeni evli çifti soyan hırsız, evin anahtarını inşaat halindeyken almış

Denizli'de yeni evlenecek çiftin evinin anahtarını inşaat halindeyken alan hırsız, düğünden sonra çiftin evine girerek takılan altınları çaldı.

Yeni evli çifti soyan hırsız, evin anahtarını inşaat halindeyken almış

Alınan bilgiye göre, Buldan'da dünya evine giren çift, düğün sonrası evlerindeki altınların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri bir şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüphelinin, yeni evli çiftin evinin anahtarını henüz inşaat halindeyken temin ettiğini ve düğünün yapılmasını bekleyerek eve girip altınları çaldığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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