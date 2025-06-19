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Türkiye
AA 19.06.2025 12:06

Mardin'de 5 bin gıda ürünü imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 370 adet gıda ürünü imha edildi.

Mardin'de 5 bin gıda ürünü imha edildi
[Fotograf: AA]

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fırın, market, kasap ve diğer gıda işletmelerinde yapılan kontrollerde, ekmeğin gramajı, un depoları, hamur ve imalat malzemelerinin hijyen koşulları, iş yeri ruhsatları, etlerin saklama şartları ve son kullanma tarihleri ile kasa ve reyon fiyat farkları denetlendi.

Denetimlerde, bir toptancıda son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 370 adet çeşitli gıda ürünü tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu.

Mardin'de 5 bin gıda ürünü imha edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Daire Başkanı Ahmet Olgaç, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ürünlere erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini düzenli ve titizlikle sürdürdüklerini bildirdi.

Son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konularak, işletme hakkında ilgili yasalar çerçevesinde adli ve idari işlemler başlatıldığını vurgulayan Olgaç, halk sağlığını tehdit eden işletmelere karşı çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

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