Açık 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.06.2025 11:35

Edirne'nin "filozof hurdacısı", 8. kez üniversite sınavına girecek

Edirne'nin 2 üniversite mezunu "filozof hurdacısı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu kanıtlamak ve bilgilerini kontrol etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girecek.

Edirne'nin "filozof hurdacısı", 8. kez üniversite sınavına girecek

Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren 81 yaşındaki Şevki Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinin tarih bölümlerini tamamladı. Yıllar içerisinde 4 üniversitede kazandığı bölümlere ise çeşitli nedenlerle devam etmedi.

Kentte "filozof hurdacısı", "bilge dede" olarak anılan ve 42 yılda 8. kez üniversite sınavlarına katılan Kılıç, 21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) da girecek.

Kılıç, sağlığı izin verdiği sürece sınavlara girip gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstererek onları motive etmeyi amaçlıyor.

Edirne'nin "filozof hurdacısı", 8. kez üniversite sınavına girecek

"Bu gireceğim 8. üniversite sınavı olacak"

Kılıç, eğitimin kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Okumanın yaşının olmadığını belirten Kılıç, asıl gayesinin "tavşan atlet" olarak öğrencilere örnek olmak olduğunu ifade etti.

Kılıç, bu yıl sınava girecek en yaşlı aday olduğunu öğrendiğini belirtti.

Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Kılıç, "ÖSYM Başkanının söylediği gibi sınava 81 yaşında girecek öğrenci benim. Öğrendiğim kadarıyla 15 yaşında liseyi bitirip sınava girecek bir genç varmış onu da tebrik ediyorum." dedi.

YKS'den alacağı puanla tercih yapmayacağını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Sınavlara girme amacım bir taraftan bilgilerini ölçüyorum, kontrol ediyorum. Esas gayem hem bilgilerimi güncel tutmak hem de gençlere örnek olmaktır.

Boş zamanlarımda 1880'li yılların gazetelerinden Osmanlıca çeviri yapıyorum. Aynı zamanda bir kitap hazırlıyorum. İlk kitabım 19. asrın sonları ve 20. asrın ilk çeyreğinde Edirne'de günlük haberlerden derlemeleri konu alacak. Yakında basılacak kitabım."

"Torunumla üniversite sınavına girmiştim"

Kılıç, kendini sağlıklı hissettiği sürece üniversite sınavına gireceğini dile getirdi.

Her insanın üniversite eğitimi alması gerektiğini aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Geçen yıl da torunumla üniversite sınavına girmiştim. İnsanlar beni üniversite sınavına girerken gördüklerinde önceleri şaşırdılar. 'Bu yaştan sonra kazanamazsın' dediler. Ama 66 yıl önce Edirne Lisesi'nde öğrendiğim bilgileri bugüne kadar muhafaza ettim. Yoksa 60 yıl sonra eşit ağırlıktan arkeoloji bölümünü kazanmam mümkün değildi."

ETİKETLER
Edirne YKS ÖSYM
Sıradaki Haber
Şehit annesinin vasiyetini polisler yerine getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan İran lideri Hamaney'e suikast tehdidi
13:12
Almanya, İsrail'e 4 milyon euroluk silah ihracatını onayladı
13:06
Yeni evli çifti soyan hırsız, evin anahtarını inşaat halindeyken almış
13:09
Korkuların yüzde 91’i hiç yaşanmıyor: Beyin olmayanı neden olmuş gibi yaşıyor?
13:00
MSB kaynakları: İran sınırımızda herhangi kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır
12:46
Türksat 7A'nın 2029'da hizmete alınması planlanıyor
Tekirdağ'ın tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı
Tekirdağ'ın tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı
FOTO FOKUS
İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi
İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ