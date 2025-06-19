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Türkiye
AA 19.06.2025 10:43

İzmit Körfezi'nde deniz kıyısı kahverengiye döndü

İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin bir kısmı kahverengiye dönüştü. Ekiplerce alınan numuneler, analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi.

İzmit Körfezi'nde deniz kıyısı kahverengiye döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki marina bölgesinde kıyıya yakın alanda denizin yüzeyinde alg patlaması kaynaklı olduğu değerlendirilen renk değişimi yaşandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, renk değişimi gözlenen bölgelerden numuneler alınarak analiz edilmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarlarına gönderildi.

İzmit Körfezi'nde deniz kıyısı kahverengiye döndü

Büyükşehir yetkilileri, mevsim değişimlerinde suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olan biyolojik değişimin kısa süreliğine görülebileceğini belirtti.

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Çevre Kirliliği Kocaeli
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