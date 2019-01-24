MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısında konuştu.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice yerleşip kökleşmesi hayat memat konusudur. 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.

31 Mart seçimlerinin yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanı olduğunu dile getiren Bahçeli, “Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir.” diye konuştu.

Fırat’ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatanın tehlikede olduğunu belirten Bahçeli, “Sınırlarımızdan başlayarak 30 kilometrelik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini kuruyor. Buna uygun karar ve hazırlık içerisinde olmalıyız. Hem 'belediye' hem de 'beka' diyor, tarihi ittifakımızı koruyoruz. İlle de bir tercih yapacak olursak on bin defa 'beka' diyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum.

Bahçeli, "Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız." dedi.