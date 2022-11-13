Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 05:49Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Yedigöllerde tur midibüsü ağaçlar sayesinde şarampole devrilmekten kurtuldu
Bolu Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan tur midibüsü kayaya çarptı. Ağaçlar sayesinde şarampole devrilmekten kurtulan midibüsteki 8 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tur midibüsü, Yedigöller Milli Parkı'ndan Bolu istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak devrilmekten kurtulan midibüsteki 8 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şarampolde kalan midibüsünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle Yedigöller Milli Parkı-Bolu yolu ulaşıma kapatılırken, trafik akışı Yedigöller Milli Parkı-Mengen istikametine yönlendirildi.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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