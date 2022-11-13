Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıthane'de kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
İstanbul Kağıthane'de trafik ışıklarında aracıyla beklerken motosikletli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan kişi, hayatını kaybetti. Ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında otomobiliyle bekleyen B.D, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ağır yaralanan B.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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