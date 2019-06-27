Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğunun getirilmesi nedeniyle kentteki bazı noktalarda denetim gerçekleştirdi.

Menteşe ilçesindeki denetimlerde 37 bin 125 lira ceza kesildi

Menteşe ilçesindeki denetimde, yayalara yol vermediği belirlenen 82 sürücüye, 37 bin 125 lira ceza kesildi. Ekipler, durarak yayalara yol veren sürücülere ise teşekkür etti.

Bazı sürücüler ise trafik ekiplerine itirazda bulunarak, yol verdiklerini ileri sürdü.

İl genelinde 126 bin lira para cezası uygulandı

Yayalara geçiş önceliği tanıdığı için polis ekiplerinin teşekkür ettiği sürücüler ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Öte yandan, il genelinde, yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu kuralına uymayan sürücülere de toplam 126 bin 273 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA