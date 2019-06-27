“Tekirdağ ve Kocaeli’nde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollar göle döndü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.”

“Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Kızılgeçit Mahallesi'nde yaşanan sel ve heyelan büyük hasara neden oldu.”

“Tokat’ta sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.”

“Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 7 kişi ölürken kaybolan 3 kişi halen aranıyor.”

Bunlar, sadece haziran ayında yurt genelinde etkili olan şiddetli yağışlarla ilgili haberlerden birkaçı. Türkiye, tüm dünya gibi iklim değişikliğinden nasibini alıyor. Tarım alanlarının zarar görmesi ya da evlerin yıkılması bir tarafa, canlar yitiriliyor. Öyle ki her yıl, bu olumsuz haberler bir önceki yıldan daha fazla geliyor. Çünkü her yıl, ani ve şiddetli yağışlar bir öncekine göre daha da çoğalıyor. 2019 yılının ilk yarısında ortaya çıkan tablo da bunu doğruluyor.

Ocak ayı yağış rekoru İzmir ve Manisa’da

Türkiye genelinde, ocak ayında bir önceki yıla göre yağışlarda yüzde 35 oranında artış oldu. Ege Bölgesi son 15 yılın, Akdeniz Bölgesi son 37 yılın en yüksek yağışını aldı. İzmir ve Manisa’da meteorolojik verilerin ilk defa kaydedilmeye başlandığı 1938’den bu yana en yüksek yağış görüldü. Şubat ayında ise yağışlarda mevsim normallerine göre azalma söz konusuydu. Ancak yine de bir önceki seneye göre yüzde 14 artış gerçekleşti.

Nisanda yağışlar yüzde 100 arttı

Mart ayında yağışlar yine normalin üzerinde seyretti. Meteoroloji, bir taraftan bunu kaydederken bir taraftan da Karadeniz Bölgesi’nde 1995’ten bugüne kadar görülen en düşük yağış miktarını kayıtlara aldı. Nisan ayında yağışlar, mevsim normallerinin yüzde 18 üzerinde görüldü. Bir önceki yıla göre ise yüzde 100’ü aşan bir artış vardı. Çanakkale, Muğla, Antalya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Batman, Şırnak ve Siirt yağışlardan en fazla etkilenen şehirler oldu.

Mayıs ayına gelince… Mayısta hem normalin hem de geçen yılın altında seyreden bir yağış görüldü. Marmara ve Karadeniz dışındaki tüm bölgeler, normalin altında yağış aldı. Hatta İç Anadolu’da son 20 yılın en düşük yağışı görüldü.

Haziran ayının geneli ise yağmurla geçti. Hatta uzun yıllar boyunca haziranda ortalama sadece 8.9 kilogram yağış alan Aydın’a bile ayın ilk üç haftasında 121.3 kilogram yağış düştü. Trabzon’un Araklı ilçesinde sel ve heyelan afete yol açtı.

2018’de Rize ve Artvin yağışa doydu

Meteorolojik verilere göre, Türkiye 2018 yılında yağışa doydu. Öyle ki son 9 yılın en yüksek birinci ve son 30 yılın en yüksek ikinci yağışlı yılı geride kaldı. Afetler ise, en fazla mayıs ve haziran aylarında yaşandı. 2018 yılı İklim Değerlendirmesi Raporu’na göre doğal afetlerde ilk sırayı şiddetli yağış ve sel aldı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Rize ve Artvin kıyıları en fazla yağış alan yerler oldu. Buna karşın en düşük yağış İç Anadolu’nun orta kesimleri, Şanlıurfa ve Iğdır çevrelerinde görüldü.

İstanbul’da 2017’de 32 yıllık rekor kırıldı

2017 yılında ocak, çok yağış görülen bir ay oldu. En düşük yağış miktarları temmuz ve eylül aylarındaydı. 2017’de yağış rekoru ise Marmara Bölgesi’nin oldu. İstanbul, Temmuz ayında, 1985 yılında görülen yağış rekorunu kırdı. Kentin pek çok noktasında su baskınları yaşandı. 2017’nin en düşük yağışı ise Güneydoğu’da görüldü.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu