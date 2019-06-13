İstanbul'da dün sağanak yağış Pendik, Kartal ve Tuzla'da etkili oldu.

Yağışın en etkili olduğu Pendik'te yollar göle dönerken, D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisine müdahale etti.

O sırada Belediye çalışanı Metin Keskin, sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. Keskin, yavru kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. Kedi daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının (İBB) Pendik'te bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.

"Bir hayat kurtardım, çok mutluyum"

Yavru kediyi sudan kurtaran işçi Metin Keskin, hayvan barınağına giderek yavru kediyi ziyaret etti. Keskin, şunları söyledi:

"Yağıştan dolayı biriken suyu temizlemek ve kapanan yolu açmak için çalışıyorduk. Bu yavru kediyi gördük. Baygındı. Sesi yoktu, cansızdı. Hemen kenara alarak aldığımız ilk yardım derslerini uygulamaya başladık. Ağzındaki suyu aşağıya doğru sarkıtarak ve masaj yaparak çıkarmaya çalıştım. Daha sonra suni teneffüs yapınca miyavlamaya başladı. Hemen araçla buraya getirdim. Şu anda gördüğünüz gibi sağlık durumu çok iyi. Bir can kurtardık, çok mutluyum."

"İstanbul halkı isim versin"

Yavru kediyi kurtaran Keskin, kediye bir isim düşünmediğini anlatarak, "Bu, İstanbul'un kedisi oldu artık. Hepimizin kedisi oldu. Halkımız ne öngörürse o olsun" diye konuştu.

Kedinin sağlık durumu iyi

Veteriner Mevlüt Maytalman da kedinin sağlık durumun iyi olduğunu ifade etti.

"Geldiğinde ıslandığından vücut ısısı düşmüştü, tedaviye başladık. Isınması için kuvöze koyduk. Şu anda durumu çok iyi. Tahlillerini yaptık. 24 saat dolduktan sonra sahiplendirme işlemi yapacağız. İlk olarak karayolları ekiplerimize sahiplendirme yaptıracağız. Onlar kabul etmezse vatandaşlar için müdürlüğe başvurmalarını istiyoruz."

Kaynak: DHA