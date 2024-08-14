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Türkiye
DHA 14.08.2024 13:51

Yavru carettaların mavi yolculuğu başladı

Mersin'in Kazanlı mahallesi sahilinde yavru carettaların deniz yolculuğu başladı. Onlarca yavru caretta caretta, denizle buluşarak zorlu yolculuğuna çıktı.

Yavru carettaların mavi yolculuğu başladı

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir yuvalama alanı olan Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi sahilinde yolculuk başladı. Her yıl Kazanlı sahildeki yuvalardan binlerce yavru çıkarak denizle buluşmayı sürdürüyor.

Yavru carettaların mavi yolculuğu başladı

Bu yolculukta karşılarına çıkan engeller nedeniyle kimi zaman yüzlercesi hayatını kaybederken, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ve gönüllüler, bu kaybı en aza düşürmek için bu süreçte sahili tarıyor ve kaplumbağa yavrularının denizle buluşmasına yardımcı oluyor.

Yavru carettaların mavi yolculuğu başladı

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Caretta Caretta Akdeniz Bölgesi Mersin
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