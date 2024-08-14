Yavru carettaların mavi yolculuğu başladı

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için önemli bir yuvalama alanı olan Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi sahilinde yolculuk başladı. Her yıl Kazanlı sahildeki yuvalardan binlerce yavru çıkarak denizle buluşmayı sürdürüyor.

Bu yolculukta karşılarına çıkan engeller nedeniyle kimi zaman yüzlercesi hayatını kaybederken, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği ve gönüllüler, bu kaybı en aza düşürmek için bu süreçte sahili tarıyor ve kaplumbağa yavrularının denizle buluşmasına yardımcı oluyor.