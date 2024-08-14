Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.08.2024 13:23

Gezi teknelerinin çapaları, deniz çayırlarına zarar veriyor

Antalya'da gezi teknelerinden atılan çapaların deniz çayırlarına zarar verdiği anlar su altından görüntülendi.

Gezi teknelerinin çapaları, deniz çayırlarına zarar veriyor

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, tekne faaliyetlerinin yoğun olduğu Alanya ilçesinde dalış yaparak incelemelerde bulundu.

Ceylan, teknelerden atılan çapaların nesli tükenmekte olan canlıların yer aldığı "kırmızı liste"de bulunan posidonya çayırlarına zarar verdiği anları görüntüledi.

Görüntülerde, bir çapanın çekilme anında deniz çayırını köklediği, zincirinin ise tahribata yol açtığı dikkati çekti.

Gezi teknelerinin çapaları, deniz çayırlarına zarar veriyor

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Alanya kalesi önünde tur ve balıkçı teknelerinin sürekli çapa attığını söyledi.

Deniz çayırları popülasyonunun bölgede yoğun olduğunu ifade eden Ceylan, "Teknelerin bağlanabileceği tonoz olmadığı için hepsi çapa atıyor. Bu da deniz çayırları açısından büyük bir trajediye neden oluyor. Soluduğumuz havanın içerisindeki oksijenin yüzde 20'sini deniz çayırlarının fotosentezine borçluyuz." dedi.

"Maalesef Akdeniz çölleşiyor

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da Ege'de ve Antalya Körfezi'nde deniz çayırlarına rastlandığını söyledi. Akdeniz'de su sıcaklığının artmasıyla özellikle kıyıya yakın bölgelerde deniz çayırlarının yok olmaya başladığını anlatan Gökoğlu, "Koylarda ve ada çevrelerinde de teknelerden atılan çapalar büyük zarar veriyor. Deniz tabanına kök salan deniz çayırlarının çapalar çekilirken tamamen köklenmesi sonucu bölgede çölleşme oluşuyor. Zincirler de deniz çayırlarını eziyor. Akdeniz'e endemik posidonia oceanica dahil deniz çayırları yok olma tehdidi yaşıyor. Maalesef Akdeniz çölleşiyor" görüşünü paylaştı.

Gezi teknelerinin çapaları, deniz çayırlarına zarar veriyor

Tonozlama sistemine geçilmesi gerektiğini aktaran Gökoğlu, "Ya da tonozlama ya da yere kazık çakılıp teknelerin şamandıralara bağlanması gerekiyor. Tonozlama sistemi balıklar için resif görevi de görüyor" ifadelerini kullandı.

Dalış Eğitmeni Ayşen Aşkım Acarlar, teknelerin bağlanması için bölgede tonoz ihtiyacının olduğunu söyledi.

Dalış Eğitmeni Deniz Acarlar da 20 yıl önce su altının yemyeşil olduğunu ancak neredeyse deniz çayırlarının bitme noktasına geldiğini belirtti. Acarlar, bölgeye tonoz yapılması halinde deniz çayırlarının yeniden çoğalacağını kaydetti.

ETİKETLER
Akdeniz Bölgesi Akdeniz Üniversitesi Antalya Endemik
Sıradaki Haber
4 milyona yakın genç indirimli olarak trenlerle seyahat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
ASELSAN'dan 32 milyon euroluk anlaşma
15:36
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
15:07
Katil İsrail askerleri Gazze'nin Refah kentinde 2 Sivil Savunma mensubunu öldürdü
14:59
İzmir'de terör operasyonu: 15 şüpheli gözaltı
14:57
Hakan Fidan Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü
14:58
Teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri imha edildi
Çocukluk hayalinin peşinden giden müezzin ressam 2 sergi açtı
Çocukluk hayalinin peşinden giden müezzin ressam 2 sergi açtı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
Emine Erdoğan'dan 23. yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ