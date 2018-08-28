Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesi davası ertelendi

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilen davanın duruşmasında, müşteki avukatları Hasan Boztaş ve Abdulgani Orhan ile davanın müdahillerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Serpil Şahin hazır bulundu.

Tutuklu sanık Ersin Filizer, duruşmaya tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali Erbıyık, sanık Filizer hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazılan müzekkereye cevap gelmediğini ve firari sanıklar Burhan Ay ve İsa Özel'in henüz yakalanamadığını belirtti.

Filizer'in tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın avukatının katılmaması üzerine eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda 41 sanıktan 16'sı Yasin Börü ile Ahmet Dakak, Hasan Gökguz ve Riyat Güneş'i "canavarca hislerle ve eziyet ederek kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık aynı suçlardan 5'er kez müebbet, suç tarihinde yaşı 18'den küçük olan 6 çocuk ise 110'ar yıl hapse çarptırılmıştı.

Sanıklardan 18'i müşteki Yusuf Er'e karşı eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilirken, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğun "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", 1 sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", 1 sanığın ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından da mahkumiyetlerine hükmedilmişti.

Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edilmişti.

Sanıklardan 13'ünün beraatlarına karar verilirken, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyaları ayrılmıştı. Filizer, 2 Ocak 2018'de Diyarbakır'da yapılan bir operasyonda yakalanmıştı.

Kaynak: AA