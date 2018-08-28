Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve kuzey doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 8, Erzurum ve Erzincan'da 12, Ağrı'da 14, Iğdır ve Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 36, Iğdıra 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 27 derece olacak.

Kaynak: AA