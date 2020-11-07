İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği koronavirüs tedbirleri genelgesinde 4 Kasım tarihi itibariyle bazı işletmelerin eve servis ve al götür paket servisi haricinde saat 22.00'da kapatılması kararı alındı.

Saat 03.00 sıralarında Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir eğlence mekanının açık olduğu ve içerideki kişilerin alkol alarak eğlenmeye devam ettikleri bilgisine ulaşan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, söz konusu adrese baskın yaptı.

Mekana giren ekipler, 25 kişinin canlı müzik eşliğinde eğlendiğini tespit etti. Yasağa uymayan 25 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlenirken, işletme sahibine de idari para cezası uygulandığı öğrenildi.