Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda sızmaya çalışanlar yakalandı
Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 4 kişi yakalandı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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