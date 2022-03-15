Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK üyesi Şanlıurfa'da yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağı istihbaratı üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi Ceylanpınar sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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