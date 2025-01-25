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Türkiye
AA 25.01.2025 19:07

Yasa dışı "sorgu sistemi" soruşturması: 5 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla yasa dışı sorgu sistemi kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yasa dışı "sorgu sistemi" soruşturması: 5 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.S, E.T, M.Y, E.Ö. ve H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlılar, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla "Avatar/Adalet" isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığı belirlenerek rapor düzenlenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Ocak'ta söz konusu yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve USOM personelinin desteğiyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlılar gözaltına alınmıştı.

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