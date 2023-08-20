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Türkiye
DHA 20.08.2023 12:54

Yasa dışı balık avcılığına sıkı denetim: 1263 kişiye ceza

Yasa dışı balık avcılığı ile mücadele kapsamında 2023'ün ilk 6 ayında, 66 bin 764 denetim yapıldı. Aykırılık tespit edilen 1263 kişi ve iş yerine cezai işlem uygulanırken; 168 ton su ürünü, 635 ağ ve av aracı, 11 balıkçı gemisine el konuldu.

Yasa dışı balık avcılığına sıkı denetim: 1263 kişiye ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan- 31 Ağustos tarihleri arasında, uygulanan denizlerdeki av yasağı nedeniyle kaçak avcılığa göz açtırmadı.

Denetimler kapsamında, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde; boy, zaman, tür, yer, mesafe ve av araçlarına ilişkin düzenlemelere uyulup, uyulmadığı kontrol edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

2023 yılının ilk 6 ayında 66 bin 764 denetim yapıldı. Denetimler sonucu, 1263 kişi ve iş yerinde aykırılık tespit edilerek cezai işlem uygulandı. 168 ton su ürünü ve 635 ağ ve av aracı, 11 balıkçı gemisine el konuldu. 2018 ile 2022 yılları arasında ise denetim noktalarında 694 bin 205 denetim yapıldı. 19 bin 276 kişi ve iş yerinde aykırılık tespit edilerek cezai işlem uygulandı. 3 bin 398 ton su ürünü ve 10 bin 259 ağ ve av aracı, 249 balıkçı gemisine el konuldu.

4 yılda bir yeni sınırlamalar getiriliyor

1 Ocak 2020 tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren 'Su Ürünleri Kanunu' ve Bakanlıkça hazırlanan yönetmeliğe göre; Akdeniz'de 15 Nisan- 15 Eylül, diğer denizlerde 15 Nisan- 31 Ağustos arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklandı.

Trol ağ ile balıkçılık ise Akdeniz'de 15 Nisan- 15 Eylül, diğer denizlerde 15 Nisan- 31 Ağustos arasında yasak getirildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ayrıca balıkların üreme boyları, üreme yer ve zamanları ile göç yolları dikkate alınarak, 4 yılda bir güncellenen tebliğler ile yer, zaman, tür, boy, derinlik, mesafe ve avlanma araçları bakımından yeni sınırlama ve sorumluluklar getiriliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık
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