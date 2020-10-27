Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yaş çay ödemeleri bugün başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay ödemelerine bugün başlıyor. Üreticilere toplam 694 milyon lira ödeme yapılacak.
Açıklama, Çaykur Genel Müdürlüğü'nden yapıldı.
Eylül ayında alınan 204 bin 700 ton yaş çay karşılığında üreticilere 670 milyon lira ödenecek.
Yine üreticilere, ağustos ayı organik yaş çay farkı olan 24 milyon lira da verilecek.
Ödemeler, bugün ve 30 Ekim Cuma günü üreticilerin banka hesabına yatırılacak.
Etiketler: ÇaykurSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 02:27
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