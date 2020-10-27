Açıklama, Çaykur Genel Müdürlüğü'nden yapıldı.

Eylül ayında alınan 204 bin 700 ton yaş çay karşılığında üreticilere 670 milyon lira ödenecek.

Yine üreticilere, ağustos ayı organik yaş çay farkı olan 24 milyon lira da verilecek.

Ödemeler, bugün ve 30 Ekim Cuma günü üreticilerin banka hesabına yatırılacak.